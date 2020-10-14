Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Bartın Valisi Güner'e ziyaret - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Sinan Güner'i makamında ziyaret etti.

Vali Güner tarafından valilik girişinde karşılanan Vali Tutulmaz, ziyaretin anısına valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyarette bir süre sohbet eden Vali Tutulmaz ve Vali Güner, başta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele olmak üzere komşu iki ili ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.