Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19 denetimi

Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali Tutulmaz, Belediye Başkanvekili Murat Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Tutulmaz, gazetecilere, hem denetim yaptıklarını hem de vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

"Halkımızın tedbirleri uyduğunu memnuniyetle görüyoruz." diyen Tutulmaz, "Bunun çözümü bu tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasından geçiyor. Şükür ki il olarak durumumuz, evet vakalarımız var ama şu anda vakaların sayısı rahatsız edecek bir durumda değil. Biz bir vaka bile olsa bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Halkımızın tedbirleri artırarak devam ettirmesinde yarar var. Haftalık denetimlerimizin maksadı da bunun önemine dikkat çekmektir." ifadelerini kullandı.

Tutulmaz, iki gün önce 850'ye yakın test yaptıklarını ve bunun rekor olduğunu anlatarak, test sayısını her geçen gün arttırdıklarını ve şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadıklarını, günlük testleri sonuçlandırdıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlükleri ekipleri, sorumluluk sahalarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19 denetimi
Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19 denetimi
Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19 denetimi
Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19 denetimi

Mustafa Tutulmaz, Murat Uzun, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

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