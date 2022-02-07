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Zonguldak ve Karabük'te yaban ve sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Zonguldak ve Karabük'te yaban ve sokak hayvanları unutulmadı

07.02.2022 15:04
Zonguldak ve Karabük'te yaban ve sokak hayvanları unutulmadı

Zonguldak ve Karabük'te soğuk kış günlerinde yiyecek sıkıntısı çeken yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Zonguldak ve Karabük'te soğuk kış günlerinde yiyecek sıkıntısı çeken yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek noktalara yaban hayvanları için yem bıraktı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Zorlu kış şartlarında yaban hayatına yem ve yiyecek desteğimiz devam ediyor. Onlar hepimize emanet." ifadesi kullanıldı.

Zonguldak UltrAslan taraftar grubu da soğuk havalarda yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, kent merkezinde 70, Çaycuma'da 60 ve Çatalağzı beldesinde 30 kilogram mama dağıttı.

UltrAslan Zonguldak Sosyal Medya Temsilcisi Caner Karadeniz, AA muhabirine, sadece maçlarda değil, tüm sosyal etkinliklerde bir arada olduklarını söyledi.

Sokak hayvanları için mama kapları da bıraktıklarını anlatan Karadeniz, "İnsanlar içlerini doldursunlar ve hayvanlar aç kalmasın. Tebrik mesajları ve iyi temenniler aldık. Bu tür etkinliklerle çok mutlu oluyoruz, çok farklı bir duygu. Yapılan her türlü iyilik bizim ve tüm insanlık için büyük önem taşıyor." dedi.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak ve Karabük'te yaban ve sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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