Zonguldaklı öğrencilerin büyük başarısı - Son Dakika

Zonguldaklı öğrencilerin büyük başarısı

40 bin liralık aracı 10 bin liraya üretip ilk üçe girdiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 22 kişilik ekip, 40 bin liraya mal olan elektrikli otonom aracı kendi imkanları ile 10 bin liraya ürettiler. 132 ekibin arasından finale kalarak ilk üçe girdiler. Öğrenciler, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

Emta Grup'un, Zonguldak Teknopark'ta bulunan Laboratuvarlarında çalışmalarını sürdüren Karaelmas Teknoloji Takımı öğrencilerinin yaptığı elektrikli otonom araç, TOGG'un da bulunduğu Gebze Bilişim Vadisinde yapılan Elektrikli Otonom Araba yarışmasında yapılan tüm teknik testlerden geçti.

Pandemiye rağmen çalışmalarına imkanlar ölçüsünde devam eden Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri; Karaelmas Takımı; üniversite ve lise öğrencilerinden oluştu. Mekaniği, elektroniği ve yazılımıyla Karaelmas Teknoloji Takımı'na ait olan araç, BAKKA'nın destekleri ile 7-10 Eylül tarihleri arasında, Gebze Bilişim

Vadisinde yapılan Binek Otonom Araç Yarışmasına götürüldü.

Araç; yarışma hakemlerinin yaptığı teknik testlerden başarı ile geçti. Öğretmen Tolunay Demirci de yarışmaya ve ürettikleri araca dikkat çekerek şöyle dedi:

"Ortaya bir otonom araç çıktı. Sayın Bakanımız Mustafa Varank ve Haluk Bayraktar'ın katıldığı Gebze Bilişim Vadisi'nde o pisti bitirebilen üç takımdan bir tanesi oldu. Zor bir pist. Daha yolun başındalar. Ama bunu gösterebilecek güçteler. Ne kadar para o kadar malzeme diyoruz. Bu malzeme ile bu kadar oldu. Bundan sonra çalışmaya devam edecekler. Bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Bu çocukların daha büyük şirketlerde çalışmaları bizleri gururlandırır."

"Yüksek maddiyat harcanan güzel görünümlü araçlar pisti bitiremedi"

BEÜ Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Berat Cansız ise 6 aylık süreçte gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Aracın görüntüsüne önem vermediklerini yerli ve milli olanaklarla aracın yazılımına ve elektroniğini ortaya çıkartıklarını belirten Cansız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknopark'ta projelerimizi yürütüyoruz. Ekibimiz lise ve üniversite öğrencilerinin karma olduğu bir yapıya sahip. Bu araç üzerinde altı aylık çalışmamız var. Emeklerimizin karşılığını yarışmada ilk üç derecesine girerek büyük üniversitelerin yanında derece alarak büyük bir başarı sağladığımızı düşünüyorum. Ekip arkadaşlarım bu süreç boyunca çok büyük emek sarf ettiler. Üzerinde herhangi bir sürücü olmadan haritada istenilen yere ulaşmasını sağlamak. Aracın dış görüntüsüne hiç bir önem sarf etmedik. Çünkü yeterli maddiyatımız yoktu. Bu maddiyatı elektronik ve yazılıma harcamak istedik. Emta Grup'un sponsorluğunda aracın üst gövdesini de tamamlamış olduk. Yarışmada yüksek maddiyatlar harcanarak çok güzel görüntüleri olan araçlar vardı. Ancak pistte hareket bile edemediler. Elektrikli araba projesi ile bir başlangıç sağlandı. Daha sonra da bu süreç otonomlaşmaya gidecektir. Biz de arkadaşlarımızla yılmak yol diyeceğiz yolumuza devam edeceğiz. Olabildiğince geliştireceğiz. Ülkemizi bir üst yere taşıyacağız."

Fen Lisesi mezunu Onat Bulut ve Güzel Yadigarova aracın teknik özellikleri hakkında bilgiler aktardı.