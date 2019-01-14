Son Dakika Haberleri: Zorla Fuhuş Yaptıran 2 Şahıs Yakalandı

Zorla Fuhuş Yaptıran 2 Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da internet üzerinden tanışıp daha sonra Adıyaman'a getirdikleri genç kıza zorla fuhuş yaptıran 2 şahıs yakalandı.

Zorla Fuhuş Yaptıran 2 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'da internet üzerinden tanışıp daha sonra Adıyaman'a getirdikleri genç kıza zorla fuhuş yaptıran 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, internette tanıştıkları 17 yaşındaki Z.S'yi Niğde'den Adıyaman'a getiren V.Ç. ve T.A., isimli iki şahıs iddiaya göre Altınşehir Mahallesinde kiraladıkları bir evde Z.S'ye zorla fuhuş yaptırdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Ekipleri, fuhuş yaptırılan eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda V.Ç. ve T.A., isimli şahıslar gözaltına alınırken, Z.S. isimli 17 yaşındaki genç kız ise kurtarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:14 Kaynak: İHA

Altınşehir, Niğde, Adıyaman, 3. Sayfa
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