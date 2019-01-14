Zorla Fuhuş Yaptıran 2 Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'da internet üzerinden tanışıp daha sonra Adıyaman'a getirdikleri genç kıza zorla fuhuş yaptıran 2 şahıs yakalandı.
Adıyaman
'da internet üzerinden tanışıp daha sonra Adıyaman'a getirdikleri genç kıza zorla fuhuş yaptıran 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, internette tanıştıkları 17 yaşındaki Z.S'yi Niğde
'den Adıyaman'a getiren V.Ç. ve T.A., isimli iki şahıs iddiaya göre Altınşehir
Mahallesinde kiraladıkları bir evde Z.S'ye zorla fuhuş yaptırdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Ekipleri, fuhuş yaptırılan eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda V.Ç. ve T.A., isimli şahıslar gözaltına alınırken, Z.S. isimli 17 yaşındaki genç kız ise kurtarıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:14 Kaynak: İHA
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu