Zorla ilaç yazdırmak isteyen şahıs, istediğini alamayınca doktoru yumrukladı - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğinde gelen randevusuz yabancı uyruklu hasta zorla Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay'a ilaç yazdırmak istedi. Doktorun "biraz bekleyin demesi" üzerine yumrukla saldırdı. Güvenlik görevlilerin gelmesiyle hasta etkisiz hale getirildi. Yabancı uyruklu hasta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ETİK DIŞI TALEPLER KABUL EDİLEMEZ"

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yakup Çetinkaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Nöroloji Polikliniğinde randevusu olmayan yabancı uyruklu hasta zorla ilaç yazdırmaya çalışmış ve beklemek istemediğini belirterek doktorumuza ve sağlık çalışanlarımıza saldırmıştır. Doktorumuzun yaralandığı olayda, hastanemizde de hasar oluşmuştur! Etik dışı talepler kabul edilemez! Doktorumuza geçmiş olsun diyor bu tür insanlık dışı olayların bir daha olmamasını temenni ediyoruz" dedi.