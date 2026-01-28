Zorlu Kurtarma Operasyonu Başarısız

ARTVİN'in Borçka ilçesinde evinde fenalaşan, yolu kardan kapanan köyünden sınır protokolüyle Gürcistan üzerinden nakledilen ambulansla 15 saatlik zorlu kurtarma operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Şaban Öztürk (76), 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Borçka'nın Düzenli köyünde yaşayan Şaban Öztürk, 21 Ocak'ta aniden fenalaştı. Öztürk'ün yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine, Karayolları ve kurtarma ekiplerinden destek istendi. Hastaya ulaşılamayınca Türkiye ile Gürcistan arasındaki 'Sınır Geçiş Protokolü' devreye alındı. Protokol kapsamında hastanın Gürcistan toprakları üzerinden Sarp Sınır Kapısı'na, oradan da Türkiye'ye ulaştırılması planlandı. Resmi yazışmaların ardından yola çıkan ambulans, Gürcistan sınırında yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ambulansın kaza yapması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu mahsur kalan sağlık personeli ve hasta güvenli bölgeye çıkarıldı. Yaklaşık 15 saat süren zorlu operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Şaban Öztürk, tedaviye alındı.

KURTARILAMADI

Böbrek yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu teşhisi konulup, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Öztürk, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Zorlu yolculuk sonrası Hopa'daki hastanede sedye üzerinde yaşadıklarını "Yol şartları çok zordu. Gürcistan üzerinden geldik, kaza yaptık. Allah beterinden saklasın" sözleriyle anlatan Öztürk'ün cenazesi, köyünde toprağa verildi.