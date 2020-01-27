Zorlu yolları aşarak dağlardaki yabani hayvanlara yiyecek taşıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zorlu yolları aşarak dağlardaki yabani hayvanlara yiyecek taşıyorlar - Son Dakika

Zorlu yolları aşarak dağlardaki yabani hayvanlara yiyecek taşıyorlar

7 saat önce

Nevşehir'de bir araya gelen gençler, topladıkları kemik, sakatat, tavuk parçaları ve bayat ekmekleri, belirli aralıklarla yabani hayatın olduğu dağlara bırakıyor.

Zorlu yolları aşarak dağlardaki yabani hayvanlara yiyecek taşıyorlar, System.String[]

Nevşehir'de bir araya gelen gençler, topladıkları kemik, sakatat, tavuk parçaları ve bayat ekmekleri, belirli aralıklarla yabani hayatın olduğu dağlara bırakıyor.


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü bir grup genç, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için çalışma yürütüyor.

Kentteki kasap ve lokantalardan atık yiyecekleri toplayan iyiliksever gençler, daha önce tespit ettikleri dağlık alanlara ulaşabilmek için güzergahın bir kısmını araçlarla kar nedeniyle yolun kapandığı noktalarda ise yiyecekleri omuzlarına alıp yollarına zorlu koşullarda yürüyerek devam ediyor.

Gönüllüler, kış şartlarına rağmen ulaştıkları kayalık alanlara ve düzlüklere, beraberlerinde götürdükleri yiyecekleri bırakıyor.


Çalışmayı koordine eden Abdussamed Akan, AA muhabirine, gönüllüsü oldukları İHH'nin dünyanın farklı coğrafyalarında mazlum ve mağdur insanlar için çalışma yürüttüğünü, kendilerinin de "İyilik her zaman her yerde" sloganıyla tüm canlıların temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini belirtti.


Akan, şöyle konuştu:


"İHH gönüllüleri olarak ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde ihtiyaç sahipleri için insani yardım çalışmaları yapıyoruz. İyilik, sadece insanlarla değildir, 'Yaratılanı sevelim, Yaradan'dan ötürü' sözünde olduğu gibi diğer canlılara da iyilik yapmamız gerekiyor. Özellikle arazilerin karla kaplandığı dönemde dağlara çıkıyoruz. Hazreti Ömer'in 'Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman beldede kuşlar aç demesinler' sözünü düstur edinerek çalışma yürütüyoruz. Dağlık alanlarda kurt, tilki, bazı kuş türleri ve çeşitli hayvanlar yaşıyor. Bizler zor da olsa bu alanlara yiyecek bırakıyoruz. Bu yöndeki gayretimiz devam edecek."

Gönüllülerden Halil Arı ise yabani hayvanların uzun süre aç kalmaları durumunda yakın köylere inerek diğer canlılara zarar verebilme riski bulunduğunu, çalışmalarının bu yönden de önemli olduğunu kaydetti.


Arı, "Zaman zaman bir araya gelerek dağlara yiyecek bırakıyoruz. Arabaların ve insanların çıkamadığı yerlerde yabani hayvanların ayak izleri ile karşılaşıyoruz. Bu alanlara, taşıdığımız sakatat, kemik, yem ve ekmekleri dağıtıyoruz." diye konuştu.


Selahaddin Hamza Köstekçi de gönüllü olarak katıldığı çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İnsani Yardım Vakfı, Nevşehir, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nevşehir'de koronavirüs tedirginliği! Çinli bir turist, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu
Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı 112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:18:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zorlu yolları aşarak dağlardaki yabani hayvanlara yiyecek taşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]