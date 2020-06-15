Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı - Son Dakika

Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı

Uzak Doğu ülkesi Nepal'de okul binasında tek başına zorunlu karantinaya alınan bir kadına tecavüz etmekle suçlanan 3 kişi tutuklandı.

Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı, System.String[]

Binlerce göçmenin Kovid-19 salgını döneminde sağlıksız ve emniyetsiz şartlarda polis zoruyla karantina altına alındığı Nepal'de bir kadın 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı.

Polis, söz konusu olayda 31 yaşındaki göçmen kadın bir işçinin, Hindistan'a ait teknoloji merkezindeki işinden çıkarak başkent Katmandu'ya 430 kilometre mesafedeki Lamkichuha köyündeki karantina bölgesine getirildiğini, kadının tek başına bırakıldığı sırada da saldırıya uğradığını söyledi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ VE GÖNÜLLÜ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Euronews'te yer alan habere göre; polis memuru Anup Shumsher J.B. Rana, cinsel istismarla suçlanan üç erkek zanlının kadının kaldığı odaya zorla girdiğini belirterek, "Karantina merkezinde çalışan bir sağlık görevlisiyle, bölgede gönüllü olarak kalan diğer iki kişi gözaltına alındı. Kadın bu kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğuna dair şikayette bulundu." diye konuştu. J.B. Rana, savcılığın olayı soruşturmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

OLAY PROTESTO EDİLDİ

Olay sonrası pazar günü cinsel istismarın yaşandığı karantina bölgesinde yaklaşık 150 kişilik bir grup olayı protesto ederken, polis kadının ve zanlıların isimlerinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğunu açıkladı.

Hindistan, Karantina, Nepal, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:57 

Son Dakika Dünya Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı - Son Dakika Dünya
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