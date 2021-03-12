ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Odaklanacak! - Son Dakika

Akıllı telefon ve teknoloji üreticisi olan ZTE, Çin içerisinde telekomünikasyon ekipmanları ve akıllı telefonlar üreten büyük bir firmadır. Şirket sosyal medya platformu Weibo aracılığıyla yeni ZTE serisi akıllı telefonların piyasaya çıkacağını resmi olarak duyurdu. Şirket yeni serinin, ZTE S adına sahip olacağını ve lansmanının çok yakında gerçekleşeceğini bildirdi. ZTE'nin Mobil Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ni Fei, amiral gemisi cihazı olan ZTE Axon serisinin yanı sıra, yeni ve genç olarak tabir edilebilecek ZTE S serisinin cihazları piyasaya sunacağını ve geleceğe yön vereceğini açıkladı.

Ni Fei, 2021'in yüksek kaliteli kaynakları entegre etmeyi ve markaların inşasına yatırım yapmaya ve iş için yeni kanallar kurmaya devam etmeyi planladığı ve bu yılın ZTE için çok önemli olduğunu açıkladı. Gençliğe odaklanan şirket, akıllı telefon pazarında kendini yeniden konumlandırmayı ve benzersiz ancak pazarlanabilir özelliklere sahip cihazları piyasaya sürmeyi hedefliyor.

ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Hitap Edecek! Ni Fei, gençler için tasarlanan yeni S serisinin ilk fotoğrafını yayınladı. Fotoğraflardan bakıldığında, cihazın kamerası pürüzlü bir göktaşına benzediği görünmektedir.

Ayrıca, parlak ve buzlu malzemelerin kombinasyonu cihazın genç nesile hitap edeceğinin göstergesidir. Ancak ZTE S serisi için yapılan yorumlara bakıldığında, arka kamera tasarımının pek hoş karşılanmadığı görünmektedir.

ZTE S Serisi, Dört Kameralı Bir Telefon Olarak Piyasada Yerini Alacak! Yeni telefon, ana kamera sensörü 64MP olacağı açıklandı. Şirket, cihazın dörtlü kamera teknolojisine sahip olacağını, yayınladığı görselle açıklamış oldu.

Kameralardan birininin, 16MP ultra geniş açılı bir lense sahip olacağı biliniyor. Diğer iki lensin hakkında net bir ifade kullanılmadı ancak bu iki kameranın, makro ve portre olarak ikiye ayrılacağı söyleniyor. Yeni ZTE S serisinin, 44 megapiksellik bir ön kamera kullandığı bildirildi. Ayrıca, ekran yenileme hızı 144Hz'e ulaşacak.

ZTE S akıllı telefonların hangi segmente ait olacağı açıklanmadı. Ancak bu seri, ZTE Blade serisinin yerini alabileceği ve orta segment piyasasında kendine yer bulacağı söyleniyor. Ancak bunu söylemek için henüz çok erken olduğu ve cihazın kamera dışında başka bir bilgiye tam olarak sahip olunmadığından net bir ifade kullanmak imkansız oluyor.

ZTE firması asıl amacı, Kaliteli bir ürün piyasaya sürerek genç nesil içerisinde yepyeni bir imaj yaratmayı umuyor. Bu bağlamda, yeni S serisi, ZTE'nin gençleşmesi için önemli bir adım olabilir.