ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Odaklanacak! - Son Dakika

ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Odaklanacak!

12.03.2021 00:17
ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Odaklanacak!, System.String[]

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, gençlere özel bir seri üretmek için çalışmalara başladı. Şirket, ZTE S adını verdiği seri ile yakında piyasada boy göstereceği açıklandı.

Akıllı telefon ve teknoloji üreticisi olan ZTE, Çin içerisinde telekomünikasyon ekipmanları ve akıllı telefonlar üreten büyük bir firmadır. Şirket sosyal medya platformu Weibo aracılığıyla yeni ZTE serisi akıllı telefonların piyasaya çıkacağını resmi olarak duyurdu. Şirket yeni serinin, ZTE S adına sahip olacağını ve lansmanının çok yakında gerçekleşeceğini bildirdi. ZTE'nin Mobil Cihazlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ni Fei, amiral gemisi cihazı olan ZTE Axon serisinin yanı sıra, yeni ve genç olarak tabir edilebilecek ZTE S serisinin cihazları piyasaya sunacağını ve geleceğe yön vereceğini açıkladı.

Ni Fei, 2021'in yüksek kaliteli kaynakları entegre etmeyi ve markaların inşasına yatırım yapmaya ve iş için yeni kanallar kurmaya devam etmeyi planladığı ve bu yılın ZTE için çok önemli olduğunu açıkladı. Gençliğe odaklanan şirket, akıllı telefon pazarında kendini yeniden konumlandırmayı ve benzersiz ancak pazarlanabilir özelliklere sahip cihazları piyasaya sürmeyi hedefliyor.

ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Hitap Edecek! Ni Fei, gençler için tasarlanan yeni S serisinin ilk fotoğrafını yayınladı. Fotoğraflardan bakıldığında, cihazın kamerası pürüzlü bir göktaşına benzediği görünmektedir.

Ayrıca, parlak ve buzlu malzemelerin kombinasyonu cihazın genç nesile hitap edeceğinin göstergesidir. Ancak ZTE S serisi için yapılan yorumlara bakıldığında, arka kamera tasarımının pek hoş karşılanmadığı görünmektedir.

ZTE S Serisi, Dört Kameralı Bir Telefon Olarak Piyasada Yerini Alacak! Yeni telefon, ana kamera sensörü 64MP olacağı açıklandı. Şirket, cihazın dörtlü kamera teknolojisine sahip olacağını, yayınladığı görselle açıklamış oldu.

Kameralardan birininin, 16MP ultra geniş açılı bir lense sahip olacağı biliniyor. Diğer iki lensin hakkında net bir ifade kullanılmadı ancak bu iki kameranın, makro ve portre olarak ikiye ayrılacağı söyleniyor. Yeni ZTE S serisinin, 44 megapiksellik bir ön kamera kullandığı bildirildi. Ayrıca, ekran yenileme hızı 144Hz'e ulaşacak.

ZTE S akıllı telefonların hangi segmente ait olacağı açıklanmadı. Ancak bu seri, ZTE Blade serisinin yerini alabileceği ve orta segment piyasasında kendine yer bulacağı söyleniyor. Ancak bunu söylemek için henüz çok erken olduğu ve cihazın kamera dışında başka bir bilgiye tam olarak sahip olunmadığından net bir ifade kullanmak imkansız oluyor.

ZTE firması asıl amacı, Kaliteli bir ürün piyasaya sürerek genç nesil içerisinde yepyeni bir imaj yaratmayı umuyor. Bu bağlamda, yeni S serisi, ZTE'nin gençleşmesi için önemli bir adım olabilir.

ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Odaklanacak!

Çin Halk Cumhuriyeti, Telekomünikasyon, Cep Telefonu, Medya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Odaklanacak! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı         
23:50
Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı         
23:02
G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 03:32:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ZTE: S Serisi ile Genç Müşterilerine Odaklanacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei