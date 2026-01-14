Zübeyde Hanım 103. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 103. yılında İzmir'deki anıt mezarında anıldı.

Karşıyaka Kaymakamlığınca düzenlenen törende, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, anıt mezara çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlar da anıt mezara ziyarette bulunarak karanfil bıraktı.

"Bir anne dünyayı değiştirebilir" sözü

İzmir Büyükşehir Belediyesi de anıt mezarda anma töreni düzenledi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bir anne dünyayı değiştirebilir" sözünün en çok Zübeyde Hanım'a yakıştığını belirtti.

Cumhuriyetin laikliğine, eşitliğine, bilimine, sanatına, kadınına, çocuğuna, insanına ve barış idealine sahip çıktıklarını kaydeden Tugay, "İzmir, Cumhuriyet değerlerini yaşayan ve yaşatan kenttir ve hep öyle kalacaktır." dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal ve CHP İl Başkanı Çağatay Güç de konuşma yaptı.