Son Dakika Haberleri: Zübeyde Hanım 96. Ölüm Yıldönümünde Unutulmadı

Zübeyde Hanım 96. Ölüm Yıldönümünde Unutulmadı

1 saat önce

Ödemiş Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımın ölümünün 96. yıl dönümünde unutmadı.

Zübeyde Hanım 96. Ölüm Yıldönümünde Unutulmadı, System.String[]

Belediye Başkanı A.Mahmut Badem'in eşi Nevin Badem, Başkan Yardımcısı Sibel Özbudak, CHP Meclis Üyesi Sezer Türkmenoğlu, daire müdürleri, belediye çalışanları ile Kız Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki büste çelenk konuldu.

Nevin Badem yaptığı açıklamada; " Her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımı ölümünün yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Zübeyde Hanım, Atatürk gibi büyük bir lideri, dünyaya kazandırmıştır.Zübeyde Hanım, kadınlara hak ettiği değeri tüm toplumlardan önce veren bir evlat yetiştirmiştir. Zübeyde Hanımın şahsında tüm annelerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:46 Kaynak: Bültenler

Mahmut Badem, Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Güncel
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