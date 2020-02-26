Züccaciye dükkanın önüne asılan çanta kuşların yuvası oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Züccaciye dükkanın önüne asılan çanta kuşların yuvası oldu - Son Dakika

Züccaciye dükkanın önüne asılan çanta kuşların yuvası oldu

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir zücaciye dükkanının girişinde asılı halde bulunan çantanın üzerine yuva yapan kuşlar, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Züccaciye dükkanın önüne asılan çanta kuşların yuvası oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir zücaciye dükkanının girişinde asılı halde bulunan çantanın üzerine yuva yapan kuşlar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kuşların yuva yaptığı çantayı korumaya alan iş yeri sahibi, şimdi yavrularının yumurtadan çıkmasını bekliyor.


Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yeri bulunan Fatma Cebeci, arkadaşı Ömer Faruk Coşkun'un iş yerine gitti. Cebeci, Coşkun'a ait züccaciye dükkanın girişinde asılı halde olan çantaların üzerine üveyik kuşlarının yuva yaptığını gördü. Cebeci, durumu hemen Coşkun'a söyledi. Kuşları gören Coşkun ise kuşların çantaların üzerine yaptıkları yuvayı yıkmama kararı aldı. Kuşlar ise çanta üzerine yaptıkları yuvanın üzerine yumurtalarını bıraktı. Dükkana gelen vatandaşlar ise girişte bulunan çantada asılı halde bulunan kuşları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


"Kuşlara çantamız feda olsun"


kuşları ilk fark eden Fatma Cebeci, kuşlara müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ben de bu caddenin esnafıyım. Arkadaşıma hayırlı işler demek için dükkanına gelmiştim. Geldiğimde kuşları fark ettim. Durumu hemen arkadaşıma anlattım. Ona bak çantan gidiyor dedim. O da, 'Olsun, kuşlara çantamız feda olsun' dedi. Biz burada hayvanları çok severiz. Bu caddede bulunan esnafların tümü zaten sokak hayvanlarını besliyor. Bu çantada sürekli duran kuş sanırım dişi. O sürekli çantada bekliyor. Eşi de ona çalı çırpı, ot topluyor. Getirip ağzıyla ona veriyor, sonra yuva yapıyorlar. Şua anda bir yumurtaları var. Bir yumurtasının da aşağı düşerek kırıldığını fark ettik. Biz de daha sonra yuvalarını düzelttik. Şimdi, yavru yapmalarını bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Faruk Coşkun, Fatma Cebeci, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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