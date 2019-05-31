Son Dakika Haberleri: Zuckerberg: Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor
Son Dakika Dünya Haber

Zuckerberg: Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor

1 saat önce

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Zuckerberg: Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor, System.String[]
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Facebook'un Kaliforniya'da düzenlediği yıllık F8 geliştiriciler konferansında konuşan Zuckerberg, gelecek yıllarda yapay zeka sesli asistanı ile geliştirilecek önemli arayüzler üreteceklerini anlattı.

CNBC'nin haberine göre, Facebook seslere yanıt verebilen yeni yapay zekalı teknolojili ürünler üzerinde çalışıyor. Facebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasındaki Apple'ın Siri, Google'ın ses asistanı ve Amazon'un Alexa'sı bulunuyor.

CNBC'in aktardığına göre, Facebook 2015 yılında 'M' adıyla bir asistan üretmişti ancak bu proje 2018 yılının başında sonlandırıldı.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:12 Kaynak: DHA
CEO, Facebook, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü Caster Semenya CAS kararına itiraz etti: Bana zorla hap veremezler Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 02:13:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zuckerberg: Facebook yapay zekâ sesli asistanı geliştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]