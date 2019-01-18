Zuhal Topal, Damat Adayına Açtığı Tazminat Davasını Kazandı

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi

"Şehit Var" Diyerek Stüdyoyu Terk Eden Damat Adayı, Zuhal Topal'a 10 Bin TL Manevi Tazminat Ödeyecek