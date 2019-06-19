Son Dakika Haberleri: Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) İhtiyacı olan ailelerimize yardımı...
Son Dakika Güncel Haber

Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) İhtiyacı olan ailelerimize yardımı...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katıldı.

Zümrüt Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katıldı. (1)
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: " (Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Araklı, Diyadin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel sonrası evlerini ilk kez gören mahalleli gözyaşlarına boğuldu Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı İngiltere'de ikinci turun galibi Johnson oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) İhtiyacı olan ailelerimize yardımı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]