Zverev ve De Minaur 3. Tura Yükseldi

21.01.2026 17:25
Avustralya Açık'ta Zverev, De Minaur, Paolini ve Andreeva üçüncü tura adlarını yazdırdı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur ile İtalyan Jasmine Paolini ve Rus raket Mirra Andreeva üçüncü tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın dördüncü gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, Fransız rakibi Alexandre Müller'i 6-3, 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Sırp raket Hamad Medjedovic'i 6-7, 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Paolini ve Andreeva, 3. tura çıktı

Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, Polonyalı rakibi Magdalena Frech'i 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

8 numaralı seribaşı Rus raket Mirra Andreeva, Yunan rakibi Maria Sakkari'yi 6-0-6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.

Kaynak: AA

