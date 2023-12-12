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Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi - Son Dakika
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Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi

Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı ve yönetim kurulu üyeleri, hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyarete gitti. Ancak Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi.

Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
12.12.2023 - 21:06,  Güncelleme: 21:28
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Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

MELER KABUL ETMEDİ

Halil Umut Meler, kendisini ziyarete giden Ankaragücü başkan vekili Zeynep Karamancı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmedi.

Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi

NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

GÖZÜ MORARDI, ELMACIK KEMİĞİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.

Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk
YORUMLAR (7)
  • Serkan Basar: doğru olanı yapmış Yanıtla 0 0
  • AHMET DEMİR: bu yumruğu kim yese Meler Yanıtla 4 19
  • Mustafa Öztürk: La koca fenerbahce otobüsü kurşunlandı bu kadar yaygara koparmadiniz be yazık yazık Yanıtla 49 44
  • Harun Tanışık: Rizede fb nin otobüsü kurşunlandı bu kadar gündem olmadı Yanıtla 77 67
  • Faruk AK: necati sen boş konuşuyorsun sizin erden timurun hakemlerle ilgili ne demiş o elindeki klave ile bi araştır boş sallama Yanıtla 36 31
  • Necati Kaya: Bu tipleri kışkırtan ,söylemleri ile aptala cesaret veren kişi Fenerbahçe başkanı Ali Koç tur. Yanıtla 80 108
  • ALI YANIK: Trabzonspor taraftarı olarak Ali Koç'u beğeniyorum, adam Perşembe'nin geleceğini Çarşamba'da görmüş sağar ve dilsiz mi olacak diye bekliyorsunuz? Yanıtla 64 13

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Son Dakika Hukuk Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi - Son Dakika


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