DÖRT BRANŞIN ORTAK AMELİYATIYLA HAYATA TUTUNDU!

Iğdır'da ateşli silah yaralanması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki erkek hasta, dört farklı branştan uzman doktorun katıldığı zorlu ameliyatla yaşama tutundu.

22 Kasım 2026 akşam saatlerinde ateşli silah yaralanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirilen 30 yaşındaki hastanın, şok tablosunda olduğu ve genel durumunun ağır seyrettiği öğrenildi.

Hastanın hastaneye ulaştırılmasının ardından vakit kaybedilmeden gerekli tetkik ve değerlendirmeler yapıldı. İlgili branşlarda görevli icapçı doktorlar acilen hastaneye çağrılarak ameliyat hazırlıklarına başlandı.

Gerçekleştirilen ameliyatta hastanın bağırsağının iki ayrı noktasında, karın içerisindeki büyük damarlardan birinde ve böbrekten mesaneye idrar taşıyan üreter kanalında yaralanma tespit edildi.

Genel Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Üroloji ve Anestezi uzmanlarının ortaklaşa yürüttüğü multidisipliner cerrahi müdahale başarıyla tamamlandı. Dört branşın koordineli çalışması sayesinde 30 yaşındaki hasta hayata tutundu.

Hastanın tedavisinin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aylin Doylu tarafından sürdürüldüğü, genel durumunun iyi ve stabil olduğu, yoğun bakım ünitesindeki takibinin devam ettiği bildirildi.

Başhekim Tanrıverdi: “Ekip ruhuyla hastamızı hayata bağladık”

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Deniz Tanrıverdi, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, hastanın şok tablosunda hastaneye getirildiğini belirterek, tüm branşların kısa sürede bir araya gelmesinin ve ekip ruhuyla hareket etmesinin başarılı sonuçta önemli rol oynadığını ifade etti.

Tanrıverdi, “Tüm branşlarımızın kısa sürede hastanede toplanıp ekip ruhuyla birlikte çalışması sayesinde hastamızı hayata bağlayabildik. Tüm ekibimizin eline ve emeğine teşekkür ederim.” dedi.

Başhekim Tanrıverdi, operasyonda görev alan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aylin Doylu, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. M. Tahsin Demirtaş, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammed Ali Kaya, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Öztürk ve tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Zorlu ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden hastaya acil şifalar dilendi.

Haber: Halit Öztürk