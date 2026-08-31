Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika
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Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
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Ağustos'ta açlık sınırı 37.388 TL, yoksulluk sınırı ise 121.786 TL'ye ulaştı.

Türk-İş, Ağustos ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarını açıkladı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 37 bin 388 liraya çıktı. Böylece açlık sınırı asgari ücreti yaklaşık 9 bin lira aştı.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların toplamı olan yoksulluk sınırı 121 bin 786 liraya ulaştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 48 bin 305 lira oldu. Gıda harcamasındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,21, on iki aylık değişim ise yüzde 37,90 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika İşçi Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika

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