Ağustos 2026 Açlık ve Yoksulluk Raporu - Son Dakika
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Ağustos 2026 Açlık ve Yoksulluk Raporu

Ağustos 2026 Açlık ve Yoksulluk Raporu
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Dört kişilik ailenin açlık sınırı 38.318 TL, yoksulluk sınırı ise 121.036 TL olarak belirlendi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın Ağustos 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, hane bütçeleri üzerindeki baskının sürdüğünü gösterdi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık gıda harcaması 38 bin 318 liraya, temel ihtiyaçların tamamını karşılama için gereken toplam harcama ise 121 bin 36 liraya çıktı.

Açlık sınırı ağustos ayında bir önceki aya göre 102 lira arttı. Gıda dışı temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 3 bin 597 lira artarak 82 bin 718 liraya, yoksulluk sınırı ise 3 bin 700 lira artışla 121 bin 36 liraya yükseldi. Son bir yılda açlık sınırı 9 bin 874 lira, yoksulluk sınırı 33 bin 126 lira arttı.

Araştırmada 28 bin 75 liralık asgari ücretin açlık sınırının 10 bin 243 lira altında kaldığı belirtildi. Asgari ücretin açlık sınırını karşılayabilmesi için en az yüzde 36,5 artırılması gerektiği ifade edilirken, asgari ücretin dört kişilik ailenin yaklaşık 22 günlük beslenme giderini karşılayabildiği, en düşük emekli aylığının ise yalnızca 18 günlük beslenme harcamasına yettiği hesaplandı.

En düşük memur maaşı, aile ve çocuk yardımlarıyla 70 bin 218 liraya yükselmesine rağmen yoksulluk sınırının yüzde 58'ini karşılayabiliyor. Ortalama memur maaşı 81 bin 23 lira ile yoksulluk sınırının yüzde 67'sini karşılıyor. KAMU-AR, yoksulluk sınırının karşılanması için en düşük memur maaşının yüzde 72, ortalama memur maaşının ise yüzde 49,4 artırılması gerektiğini bildirdi.

Gıda harcamalarında et ve yumurta için 11 bin 203 lira, kuru bakliyat için 907 lira, süt, yoğurt ve peynir için 8 bin 179 lira, sebze için 5 bin 680 lira, taze meyve için 2 bin 891 lira, ekmek, un ve makarna grubu için 3 bin 275 lira gerektiği hesaplandı. Gıda dışı ihtiyaçlar için aylık 82 bin 718 lira harcama yapılması gerektiği belirtilirken, kira dahil barınma 24 bin 788 lira, ulaştırma 19 bin 761 lira, ev eşyası 8 bin 433 lira, giyim ve ayakkabı 6 bin 381 lira, sağlık 3 bin 543 lira, eğitim 3 bin 148 lira, bilgi ve iletişim 3 bin 416 lira, tatil ve otel 6 bin 216 lira olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika İşçi Ağustos 2026 Açlık ve Yoksulluk Raporu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos 2026 Açlık ve Yoksulluk Raporu - Son Dakika
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