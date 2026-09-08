Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 8 ayda 947 binden fazla kişi işe yerleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla Ocak-Ağustos döneminde 947 binden fazla kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Süreçte 2,2 milyondan fazla bireysel görüşme yapıldı ve 1,6 milyondan fazla açık iş tespit edilirken, istihdamı destekleyici uygulamaların sürdüğü belirtildi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla Ocak- Ağustos döneminde 947 binden fazla kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada, bu süreçte 2,2 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirildiği ve işverenlerin talepleri doğrultusunda 1,6 milyondan fazla açık iş tespit edildiği belirtildi. İŞKUR'un istihdamı destekleyici uygulamalarının sürdüğü vurgulandı.
Işıkhan, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bakan, vatandaşlara "Unutma İŞKUR'da iş var" çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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