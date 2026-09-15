EMEP'ten Aliağa'daki Smart Solar işçilerine destek ziyareti
Emek Partisi Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar, Smart Solar'ın İzmir Aliağa'daki fabrikasında işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan ücret haklarının uygulanmamasına karşı başlattığı mücadele hakkında açıklama yaptı.
Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar, Smart Solar'ın İzmir Aliağa'daki fabrikasında işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan ücret haklarının uygulanmamasına karşı başlattığı mücadele hakkında açıklama yaptı.
Akar, "Gebze'de 113 gün süren Smart Solar grevi, işçilerin birleştiğinde kazanabileceğini gösterdi. Bugün Aliağa'da mücadele eden Smart Solar işçilerinin yanındayız" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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