Genç İşsizliği Türkiye\'de Zirvede

Ekonomist İnan Mutlu'nun Eurostat verilerine dayandırdığı değerlendirmesi, Türkiye'deki genç işsizliği ve eğitimden kopuş sorununun boyutunu ortaya koydu. Verilere göre Türkiye, 15-29 yaş aralığındaki 'ne eğitimde ne istihdamda olan' genç nüfusta Avrupa'da ilk sırada bulunuyor.

Türkiye'de bu yaş grubundaki gençlerin yüzde 26,3'ü eğitim görmüyor ve çalışmıyor. Mutlu, bu durumu 'Türkiye ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus oranında da Avrupa'nın zirvesinde. 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 26,3'ü ne okuyor ne çalışıyor. Resmi rakamlara göre 4 milyon 800 bin genç sistem dışına itilmiş durumda' sözleriyle özetledi.

Türkiye'yi yüzde 23,4 ile Makedonya ve Karadağ, yüzde 20 ile Bosna Hersek izliyor. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 11 iken, Türkiye bu ortalamayı ikiye katlamış durumda. Listenin en altında ise İzlanda (yüzde 4,2), Hollanda (yüzde 5,3) ve İsveç (yüzde 5,9) yer alıyor.