Madencilerin Eylemi Kazanımla Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madencilerin Eylemi Kazanımla Sonuçlandı

Madencilerin Eylemi Kazanımla Sonuçlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doruk Maden ve Eti Maden işçileri, Ankara'daki eylemlerle alacaklarına kavuştu. Direniş başarıyla sona erdi.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Maden ve Eti Maden'de çalışan işçiler, maaş, tazminat ve diğer haklarının ödenmesi için Ankara'da başlattıkları eylemden sonuç aldı. Alacakların ilk bölümü hesaplara geçti ve Bağımsız Maden-İş Sendikası eylemi sonlandırdı. İşçiler, "Zafer direnen emekçinin oldu" sloganlarıyla direnişin kazanımla sonuçlanmasını kutladı.

Alacakların tek seferde ödenmesi yerine 42 günlük süreçte dört taksit halinde ödenmesi kararlaştırıldı. Kalan tutarlar belirlenen takvime göre aktarılacak. Alacak miktarları kişiden kişiye değişiyor; maaş ve tazminatların yanı sıra kullanılmayan izinler, özlük hakları ve işten ayrılma durumları toplam tutarı etkiliyor.

Alacakların ödenmemesi üzerine eyleme başlayan madenciler, direnişlerini Ankara'ya taşıyarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyişe geçmişti. 17 gün süren eylemlerde zaman zaman polis müdahalesiyle karşılaşıldı. İşveren temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından ödeme süreci başlatıldı. Sendika Avukatı Mürsel Ünder, direnişin sonuçlanmasında tutuklu Genel Başkan Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da payı olduğunu söyledi ve ilk ödemenin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Eti Maden, Ankara, Maden, Son Dakika

Son Dakika İşçi Madencilerin Eylemi Kazanımla Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:40:19. #7.13#
SON DAKİKA: Madencilerin Eylemi Kazanımla Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement