Madencilerin Eylemi Kazanımla Sonuçlandı

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Maden ve Eti Maden'de çalışan işçiler, maaş, tazminat ve diğer haklarının ödenmesi için Ankara'da başlattıkları eylemden sonuç aldı. Alacakların ilk bölümü hesaplara geçti ve Bağımsız Maden-İş Sendikası eylemi sonlandırdı. İşçiler, "Zafer direnen emekçinin oldu" sloganlarıyla direnişin kazanımla sonuçlanmasını kutladı.

Alacakların tek seferde ödenmesi yerine 42 günlük süreçte dört taksit halinde ödenmesi kararlaştırıldı. Kalan tutarlar belirlenen takvime göre aktarılacak. Alacak miktarları kişiden kişiye değişiyor; maaş ve tazminatların yanı sıra kullanılmayan izinler, özlük hakları ve işten ayrılma durumları toplam tutarı etkiliyor.

Alacakların ödenmemesi üzerine eyleme başlayan madenciler, direnişlerini Ankara'ya taşıyarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyişe geçmişti. 17 gün süren eylemlerde zaman zaman polis müdahalesiyle karşılaşıldı. İşveren temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından ödeme süreci başlatıldı. Sendika Avukatı Mürsel Ünder, direnişin sonuçlanmasında tutuklu Genel Başkan Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da payı olduğunu söyledi ve ilk ödemenin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.