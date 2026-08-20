Okullara Güvenlik Görevlisi Ataması
Her okulda en az bir güvenlik görevlisi bulunacak. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak.
Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması ve okul ihtiyaçlarına göre görevlendirilmesiyle her okulda en az bir güvenlik görevlisinin bulunması hedefleniyor.
Alımların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılması planlanıyor. Başvuru takvimi ve şartları henüz açıklanmadı; ilgili duyurularla netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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