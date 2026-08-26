Okullarda Güvenlik İçin 30 Bin Bahçe Görevlisi Alınacak - Son Dakika
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Okullarda Güvenlik İçin 30 Bin Bahçe Görevlisi Alınacak

Okullarda Güvenlik İçin 30 Bin Bahçe Görevlisi Alınacak
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İçişleri Bakanlığı, okullarda güvenlik için 30 bin bahçe görevlisi istihdam edecek.

İçişleri Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda güvenli ve düzenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla 81 il valiliğine okul bahçe görevlisi görevlendirilmesi talimatı gönderdi. Bakanlık yazısında, öğrencilerin güvenliği ve okul bahçelerinde gözetim ile öğretmenlerin bahçe nöbetlerine yardımcı olunması için Toplum Yararına Programlar kapsamında çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR tarafından 30 bin okul bahçe görevlisinin istihdamı için kontenjan oluşturuldu. İlk uygulama İstanbul Bahçelievler'de 82 devlet okulu için 82 personel alımıyla başlıyor. Mülakat süreci yarın İŞKUR ve Bahçelievler Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Alımlarda özel güvenlik sertifikasına sahip adaylar öncelikli değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika İşçi Okullarda Güvenlik İçin 30 Bin Bahçe Görevlisi Alınacak - Son Dakika

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