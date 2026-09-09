TOBFED, OVP hedeflerine katkı için 300 bin işletmeyi temsilen hazır olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nı değerlendiren TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, sektörün insan kaynağı ve işletme kapasitesiyle program hedeflerine somut katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Programda üç yıllık dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması, iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi, sektörel dönüşümlere uyum sağlanması, atıl iş gücünün azaltılması, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması ile kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 300 bin işletme ve 1,5 milyon çalışanı temsil eden TOBFED'in başkanı, program öncelikleri ile sektörün dönüşüm ihtiyaçlarının büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Bakırtaş, "Destek bekleyen değil, istihdam üreten bir sektör olmak istiyoruz" diyerek OVP'yi Türkiye'nin insan kaynağını ve üretim gücünü geleceğe hazırlayacak bir yol haritası olarak gördüklerini ifade etti. Federasyonun 2027-2029 dönemi hedefleri arasında 30 bin kişiye mesleki eğitim verilmesi, 20 bin kişinin MYK belgesi alması, 50 bin adaya sektörel kariyer hizmeti sunulması, en az 15 bin kişinin istihdamla buluşturulması, 10 bin çalışanın elektrikli araç teknolojilerinde yetkinlik kazanması, bin işletmede enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve 5 bin KOBİ'nin kurumsallaşma ile verimlilik programlarına dahil edilmesi yer alıyor.

Gençlerin ve kadınların sektöre kazandırılmasına öncelik vereceklerini belirten Bakırtaş, elektrikli araçların bakım ve onarımı, batarya sistemleri, yazılım tabanlı arıza tespiti ve güvenli servis hizmetleri için yeni yetkinlikler gerektiğini söyledi. Eğitim, belgelendirme ve EV Service Show çalışmalarıyla yeni nesil bir servis ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca servis işletmelerinin güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli araç şarj altyapıları ve enerji verimliliği uygulamalarıyla desteklenmesi, belgeli çalışan, kayıtlı işletme, güvenli hizmet ve tüketici memnuniyeti temelinde güvence ve standartlaştırma çalışmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Bakırtaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve KOSGEB ile ortak bir çalışma mekanizması kurulmasını önerdi.