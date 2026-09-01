TÜBİTAK 2026 İçin 660 Personel Alacak - Son Dakika
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TÜBİTAK 2026 İçin 660 Personel Alacak

TÜBİTAK 2026 İçin 660 Personel Alacak
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TÜBİTAK, 2026'da 660 personel alımı için ilan yayımladı. Kadrolar Ankara ve Kocaeli'de bulunuyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2026 yılı kapsamında geniş kapsamlı personel alımı için iki ayrı ilan yayımladı. Toplam 660 kişilik alımın 647 kişilik bölümü TÜBİTAK Kariyer Sistemi, 13 kişilik bölümü ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İlanlarda araştırmacı, uzman, teknisyen, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi başta olmak üzere çok sayıda kadro bulunuyor.

TÜBİTAK'ın yayımladığı 22 sayfalık ana ilanda Başkanlık ve bağlı araştırma merkezlerine personel alınacağı bildirildi. Ar-Ge Personeli (Araştırmacı), Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Uzman ve üzeri pozisyonlar, Avukat, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni, teknik ve destek personeli kadroları yer alıyor. Kontenjanlar ağırlıklı olarak Ankara ile Gebze/ Kocaeli için; TÜBİTAK Başkanlık, BİLGEM, SAGE, UZAY, MAM, RUTE, TÜSSİDE ve ULAKBİM gibi birimlere alım yapılacak.

647 kişilik ana alımda hem ön lisans hem de lisans mezunlarına yönelik kadrolar bulunuyor. Lisans mezunları için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, malzeme mühendisliği, fizik, kimya, matematik, istatistik, işletme, iktisat ve hukuk gibi bölümlerden başvuru imkanı tanınıyor. Ön lisans mezunları için ise teknisyen ve teknik personel pozisyonları açıldı. Her kadronun mezuniyet, yabancı dil, yaş ve mesleki tecrübe kriteri farklı olduğundan adayların başvuracakları referans kodunun özel şartlarını incelemesi gerekiyor.

İŞKUR üzerinden yapılacak diğer ilanda 3 memur ve 10 silahlı özel güvenlik görevlisi alınacak. Memur kadroları Ankara ve Kocaeli'de, güvenlik görevlisi kadroları Ankara ve Bursa'da bulunuyor. Memur alımı için Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi, Sekreterlik, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyal Güvenlik, Grafik Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı, Web Teknolojileri, Dış Ticaret, Lojistik, E-Ticaret, Pazarlama ve benzeri ön lisans programlarından mezuniyet aranıyor. Ayrıca ön lisans sonrası en az 3 yıl çalışma, 35 yaşından küçük olma ve erkek adaylarda askerlikle ilişiğin bulunmaması şartı var.

Silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları için herhangi bir iki yıllık ön lisans programından mezun olmak yeterli. Ankara'daki bazı kadrolarda silahlı özel güvenlik kimlik kartı, B sınıfı sürücü belgesi, koruma ve güvenlik alanında en az 3 yıl deneyim, 35 yaşından küçük olmak, erkeklerde en az 175 cm ve kadınlarda en az 170 cm boy şartı isteniyor. TÜBİTAK UZAY için ise yaş sınırı 30 olarak belirlenirken mesleki tecrübe şartı aranmıyor.

İki ilan metninde KPSS taban puanı şartına yer verilmedi. 647 kişilik alımda her kadronun özel şartları TÜBİTAK Kariyer Sistemi'ndeki referans kodunda düzenlendi. 647 kişilik başvurular 1 Eylül 2026 saat 09.00 ile 22 Eylül 2026 saat 17.00 arasında TÜBİTAK Kariyer Sistemi'nden; 13 kişilik başvurular ise 1 Eylül 2026 saat 09.00 ile 7 Eylül 2026 saat 17.00 arasında İŞKUR e-Şube üzerinden yapılacak. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin Güvenlik Hizmetleri biriminde Memur (Koruma) olarak istihdam edileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Kocaeli, Tübitak, Ankara, Son Dakika

Son Dakika İşçi TÜBİTAK 2026 İçin 660 Personel Alacak - Son Dakika

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