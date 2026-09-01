TÜBİTAK 660 Araştırmacı, Uzman ve Güvenlik Görevlisi Alacak: Ankara, Gebze ve Bursa'da Görev
TÜBİTAK, Ankara, Gebze ve Bursa'daki enstitülerine 660 personel alımı için ilan yayımladı. Araştırmacı, uzman, uzman yardımcısı, teknik personel, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına başvurular, pozisyona göre 7 veya 22 Eylül mesai bitimine kadar sürecek. Bu alımla kurum, araştırma altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
TÜBİTAK, Ankara, Gebze ve Bursa'daki enstitülerine 660 personel alıyor. İlan Resmi Gazete'de. Alımda araştırmacı, uzman, uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik personel, AR-GE teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları var.
AR-GE, uzman, teknik personel ve teknisyen adayları 22 Eylül 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi'ne; memur ve güvenlik görevlisi adayları 7 Eylül 17.00'ye kadar İŞKUR'a başvurabilecek. Amaç, personel sayısını artırarak araştırma altyapısını güçlendirmek.
Kaynak: Haber Merkezi
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