TÜBİTAK 660 Araştırmacı, Uzman ve Güvenlik Görevlisi Alacak: Ankara, Gebze ve Bursa\'da Görev

TÜBİTAK, Ankara, Gebze ve Bursa'daki enstitülerine 660 personel alıyor. İlan Resmi Gazete'de. Alımda araştırmacı, uzman, uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik personel, AR-GE teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları var.

AR-GE, uzman, teknik personel ve teknisyen adayları 22 Eylül 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi'ne; memur ve güvenlik görevlisi adayları 7 Eylül 17.00'ye kadar İŞKUR'a başvurabilecek. Amaç, personel sayısını artırarak araştırma altyapısını güçlendirmek.