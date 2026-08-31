TÜRK-İŞ Ağustos Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması, açlık sınırı, 37.388,30 TL olarak belirlendi.

Yoksulluk sınırı 121.786,00 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 48.305,38 TL oldu. Bir önceki aya göre gıda harcaması yüzde 1,21 arttı. On iki aylık artış yüzde 37,90, yıllık ortalama artış yüzde 40,33, sekiz aylık artış ise yüzde 24,03 olarak kaydedildi.