Türkiye Siber Güvenlikte İstihdam Artışı - Son Dakika
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Türkiye Siber Güvenlikte İstihdam Artışı

Türkiye Siber Güvenlikte İstihdam Artışı
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital bağımsızlık için nitelikli uzman alacak.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin dijital bağımsızlığını ve ulusal siber güvenlik altyapısını güçlendirmek için büyük bir istihdam hamlesi başlatıyor. Kurum, merkez teşkilatı hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere nitelikli sözleşmeli uzman personelleri bünyesine katacağını duyurdu.

Küresel siber tehditlere karşı yerli ve milli çözümler geliştiren Türkiye, dijital egemenliğini korumak için stratejik adımlar atıyor. Alınacak uzmanlar, ulusal güvenliği tehdit eden dijital unsurlara karşı proaktif önlemler geliştirilmesinde ve kritik altyapıların korunmasında aktif roller üstlenecek.

Adaylar, siber güvenliğin kritik noktalarını oluşturan 47 farklı görev alanında değerlendirilecek. Seçilen profesyoneller; Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist olmak üzere üç kariyer kademesinde istihdam edilecek. Uzmanlar, Türkiye'nin siber uzaydaki hak ve menfaatlerini korumak için en modern teknolojileri kullanarak savunma ve analiz süreçlerini yönetecek.

Alım yapılacak pozisyonlar; Adli Bilişim, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale ve Siber Güvenlik Operasyonları gibi teknik alanların yanı sıra Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği, Yapay Zeka, Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi gibi branşlar kapsıyor. Bu kadro yapısı, Türkiye'nin siber tehditlere karşı çok boyutlu bir savunma mekanizması geliştirmesine olanak tanıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Siber Güvenlik Başkanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika İşçi Türkiye Siber Güvenlikte İstihdam Artışı - Son Dakika

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