Türkşeker fabrikaları için 182 sürekli işçi alımında başvurular 18 Eylül'de bitiyor
Türkşeker, fabrikalarında görevlendirilmek üzere 182 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Adaylar 14 Eylül'de başlayan başvurularını 18 Eylül'e kadar İŞKUR üzerinden yapabilecek.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), fabrikalarında görevlendirilmek üzere toplam 182 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı.
Başvurular 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 18 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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