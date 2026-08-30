Yargıtay\'dan Çalışanların Tazminat Hakkı Kararı

Yargıtay, maaşı kötü niyetle geciktirilen ya da düşük gösterilen işçilerin tazminat hakkı olduğuna hükmetti. Karara göre, maaşın 1 gün bile geciktirilmesi tazminat hakkını doğuruyor.

Yüksek mahkemenin kararı, işçi alacakları açısından emsal nitelik taşıyor.