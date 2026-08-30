Yargıtay'dan Çalışanların Tazminat Hakkı Kararı
Yargıtay, maaşı geciken işçilere tazminat hakkı tanıdı. 1 gün gecikme bile yeterli.
Yargıtay, maaşı kötü niyetle geciktirilen ya da düşük gösterilen işçilerin tazminat hakkı olduğuna hükmetti. Karara göre, maaşın 1 gün bile geciktirilmesi tazminat hakkını doğuruyor.
Yüksek mahkemenin kararı, işçi alacakları açısından emsal nitelik taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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