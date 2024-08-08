Kağıthane Belediyesi'nden kadın girişimcilere destek - Son Dakika
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Kağıthane Belediyesi'nden kadın girişimcilere destek

Kağıthane Belediyesi\'nden kadın girişimcilere destek

Kağıthane Belediyesi tarafından açılan 'Maharetli Eller Çarşısı'nda kadın girişimcilerin el emeği ürünleri satılıyor. Çarşı, kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine ve toplumdaki yerlerini sağlamlaştırmalarına yardımcı oluyor.

08.08.2024 16:06
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Kağıthane Belediyesi tarafından kadın girişimcilere destek olmak amacıyla açılan 'Maharetli Eller Çarşısı' yoğun ilgi görüyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çarşı hakkında, "Mahareti Eller Çarşısı sadece ekonomik anlamda değil; kadınların toplumdaki yerini güçlendirip, onlara daha fazla imkan sunuyor" dedi.

İlçedeki Axis Alışveriş Merkezi'nde hizmet veren Maharetli Eller Çarşısı'nda kadınların özenle hazırladığı el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları, takılar, çantalar, el yapımı tablolar ve hediyelik eşyalar yer alıyor. Satış işlemini belediyeye ait uzman ekiplerin yaptığı ürünlerin fiyatları sahipleri tarafından belirleniyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Maharetli Eller Çarşısı'nda kadın girişimcilerimiz kendi el emeği ile yaptığı ürünleri satma fırsatı buluyorlar. Mahareti Eller Çarşısı sadece ekonomik anlamda değil kadınların toplumdaki yerini güçlendirip, onlara daha fazla fırsat imkanı sunuyor. Bu süreçte kadınlar el emeği ürünlerini satarken, bizde belediye olarak satış işlemlerini uzman ekiplerimizce gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kadın Kağıthane Belediyesi'nden kadın girişimcilere destek - Son Dakika

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