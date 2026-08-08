Elbistan'da Kaybolan Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Elbistan'da Kaybolan Çocuk Bulundu

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2 yaşındaki çocuk, sulama kanalında bulunarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Edinilen bilgilere göre, 8 Ağustos 2026 saat 11.31’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Yapraklı Mahallesi’nde yaklaşık 2 yaşındaki çocuğun kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda çocuk, kaybolduğu yere yakın sulama kanalının içerisinde bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Platformu

Acil Durum, Elbistan, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Elbistan'da Kaybolan Çocuk Bulundu - Son Dakika

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