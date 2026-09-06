Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda silahlı saldırıda 32 yaşındaki E.A. hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan E.A. (32) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybeden E.A.'nın cenazesi otopsi için kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A. (32), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan E.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hayatını kaybetti. E.A.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için ilgili birimlere kaldırıldı. Olayın ardından polis ekiplerince inceleme başlatılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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