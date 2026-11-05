Kahramanmaraş Elbistan'da römorka çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Elbistan'da römorka çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kahramanmaraş Elbistan\'da römorka çarpan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobil, traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza, Elbistan-Ekinözü kara yolunun Kalealtı Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 46 E 6326 plakalı otomobil, plakası henüz belirlenemeyen traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Devlet HastanesiKahramanmaraşElbistanGüncelSon Dakika

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