Kahramanmaraş Onikişubat'ta motosiklet sürücüsüne saygısız araç kullanmaktan 16 bin lira ceza - Son Dakika
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta motosiklet sürücüsüne saygısız araç kullanmaktan 16 bin lira ceza

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki ihbar üzerine Onikişubat ilçesinde motosiklet sürücüsü M.M.Ç.'yi tespit etti. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ve saygısızca araç kullanmak gibi ihlalleri belirlenen sürücüye toplam 16 bin lira idari para cezası uygulandı. Emniyet, benzer denetimlerin süreceğini duyurdu.

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan motosiklet ve sürücüsüne ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda sürücü M.M.Ç., 29 Ağustos 2026 günü saat 16.00 sıralarında Onikişubat ilçesi Aslanbey Mahallesi 7081 Sokak üzerinde tespit edildi.

Yapılan incelemelerde sürücünün, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, karayolunu kullananların rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç kullanmak ve taşıtını en az bir elle sürmemek maddelerinden trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Sürücüye söz konusu ihlaller kapsamında toplam 16 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların huzurunu bozacak şekilde araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş Onikişubat'ta motosiklet sürücüsüne saygısız araç kullanmaktan 16 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Onikişubat'ta motosiklet sürücüsüne saygısız araç kullanmaktan 16 bin lira ceza - Son Dakika
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