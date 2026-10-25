Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Kahramanmaraş Onikişubat\'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kahramanmaraş Onikişubat\'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Adil Erdem Beyazıt Caddesi'ndeki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Adil Erdem Beyazıt caddesi üzerinde yer alan kavşakta çıkış yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasınca görüntülenen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Erdem BeyazıtKahramanmaraşMotosikletOnikişubatİncelemeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Onikişubat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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