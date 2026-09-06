Kahramanmaraş Şelale Kanyonu'nda düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Şelale Kanyonu'nda düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş Şelale Kanyonu\'nda düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Kahramanmaraş'taki Şelale Kanyonu'nda düşen bir vatandaş, saat 11.26'da yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, sağlık, jandarma ve UMKE ekiplerinin arama-kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden taşındı. Kazazede, sağlık ekiplerine teslim edilerek ayak travması için tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 11.26’da yapılan ihbarda, kanyonda bir vatandaşın düşme sonucu ayak travması yaşadığı bildirildi.

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İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışması sonucunda kazazede bulunduğu yerden taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş Şelale Kanyonu'nda düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Şelale Kanyonu'nda düşen kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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