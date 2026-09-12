Kahramanmaraş'ta edebiyatı nakşa taşıyan sergi, 16 istasyonla Türkiye'de bir ilk oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta edebiyatı nakşa taşıyan sergi, 16 istasyonla Türkiye'de bir ilk oldu

Kahramanmaraş\'ta edebiyatı nakşa taşıyan sergi, 16 istasyonla Türkiye\'de bir ilk oldu
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UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta, Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı'nın hazırladığı "Edebiyattan Nakışa" sergisi açıldı. Edebî eserlerin nakış ve tekstille yeniden yorumlandığı sergi, 16 istasyondan oluşan kurgusuyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

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Edebiyat, kültür ve tekstil sanatını aynı anlatı zemininde buluşturan sergi, 16 farklı istasyondan oluşan özgün kurgusuyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Edebî eserlerin sözcüklerle kurduğu dünyanın nakış ve tekstil sanatının görsel ve dokunsal diliyle yeniden yorumlandığı sergide, farklı kitapların kapak görselleri ve içeriklerinden hareketle hazırlanan özgün çalışmalar yer aldı.

Sergide kitapların görsel ve düşünsel dünyası, nakışın ifade olanaklarıyla yeniden ele alınarak tekstil yüzeylerine aktarıldı. Böylece edebî eserler, yalnızca okunan metinler olmaktan çıkarılarak görsel ve dokunsal bir sanat deneyimine dönüştürüldü.

Her biri farklı bir anlatıyı temsil eden 16 istasyonda; kelimeden ipliğe, hikâyeden kumaşa ve düşünceden desene uzanan çalışmalar izleyiciye sunuldu. Eserlerde ev, pencere, soba, çocuk, kuş, anne sesi, hafıza, zaman ve bekleyiş gibi temalar nakışın diliyle yeniden yorumlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı, serginin edebî metinlerin tekstil malzemeleriyle görsel anlatıya dönüşme süreçlerini ele aldığını belirterek, nakışın yalnızca bir süsleme tekniği değil, aynı zamanda bir ifade biçimi olarak çağdaş sanat bağlamındaki dönüşümüne de odaklandığını ifade etti.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta edebiyatı nakşa taşıyan sergi, 16 istasyonla Türkiye'de bir ilk oldu - Son Dakika

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