Kahramanmaraş\'ta ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Kahramanmaraş- Adana karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki otomobil, önünde seyreden araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters döndü.

Kazada sürücü M.D. yaralanırken, olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer