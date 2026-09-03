Kahramanmaraş'ta ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş-Adana karayolu yan yolunda M.D. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden araca çarparak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, inceleme başlatıldı.
Kaza, Kahramanmaraş- Adana karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki otomobil, önünde seyreden araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters döndü.
Kazada sürücü M.D. yaralanırken, olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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