Kahramanmaraş Valisi, 10.40 depreminde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Kahramanmaraş Valisi, 10.40 depreminde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saat 10.40'ta meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Vali Mükerrem Ünlüer, kentte şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıklayarak depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saat 10.40’ta meydana gelen deprem sonrası Kahramanmaraş’ta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı açıklamada depremi kentte de hissedildiğini belirterek, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti.
Vali Ünlüer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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