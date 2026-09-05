PAU\'ya Kahramanmaraş\'ta Bozkurt Hediyesi

Festival kapsamında Kahramanmaraşlılarla buluşan sevilen sanatçı PAU, sahne performansıyla geceye damga vururken, konser sırasında yaşanan bir an izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında sahne alan, Türkiye ve dünyada PAU lakabıyla tanınan sevilen sanatçı Ayhan Ulu’ya küçük hayranı Efe Şahinkanat, anlamlı bir hediye takdim etti.

Efe Şahinkanat, Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri olan bayrak tutan Bozkurt figürünü PAU’ya hediye ederek, sanatçının şehit ve gazi ailelerine yönelik desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Anlamlı hediye karşısında memnuniyetini dile getiren PAU ise Efe’ye teşekkür etti.

Haber: Muhammet Özer