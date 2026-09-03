Kilis'te şelaleye inen leylek vatandaşlar tarafından yakalanıp ekiplere teslim edildi - Son Dakika
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Kilis'te şelaleye inen leylek vatandaşlar tarafından yakalanıp ekiplere teslim edildi

Kilis\'te şelaleye inen leylek vatandaşlar tarafından yakalanıp ekiplere teslim edildi
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Kilis'te Hacı Cümbüş Camii civarındaki şelaleye inen leylek, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak bir süre işyerinde misafir edildi. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen leyleğin sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

Kilis’te ilginç bir olay yaşandı. Hacı Cümbüş Camii civarında bulunan şelaleye inen bir leylek, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Kilis'te şelaleye inen leylek vatandaşlar tarafından yakalanıp ekiplere teslim edildi

Leyleğin zarar görmemesi için harekete geçen vatandaşlar, hayvanı yakalayarak bir süre işyerinde misafir etti. Daha sonra leylek, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler tarafından teslim alınan leyleğin sağlık durumunun kontrol edileceği öğrenildi. Yapılacak kontrollerin ardından leyleğin yeniden doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

Leyleğin şelaleye nasıl indiği ise merak konusu oldu.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kilis Kilis'te şelaleye inen leylek vatandaşlar tarafından yakalanıp ekiplere teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te şelaleye inen leylek vatandaşlar tarafından yakalanıp ekiplere teslim edildi - Son Dakika
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