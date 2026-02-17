Kısmetse Olur'a katılmıştı: Tolga Kulakçı da gözaltına alındı - Son Dakika
Kısmetse Olur'a katılmıştı: Tolga Kulakçı da gözaltına alındı

17.02.2026 13:22
Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında; manken Tolga Kulakçı da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 19’a yükselirken Kulakçı, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınıyordu.

Devam eden uyuşturucu soruşturmasında, manken ve Kısmetse Olur yarışmacısı Tolga Kulakçı İstanbul’da gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte soruşturmada gözaltı sayısı 19’a yükseldi.

Tolga Kulakçı, 1992 doğumlu ve 24 yaşında. Kısmetse Olur yarışmasında kısa sürede dikkat çeken Kulakçı, programda iç çamaşırı defilelerinde boy göstermiş ve yarışmacı Gamze ile flört yaşamıştı.

2016 yılında yayınlanan yarışmada, Kulakçı’nın bir gece kulübünde iki kadınla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkınca diskalifiye edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınması, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.

SELİN CİĞERCİ'YLE AŞK HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra adı aşk dedikodularına karışan fenomen Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu öne sürüldü. Dedikodularla ilgili konuşan Ciğerci, "Ben kimseyle aşk falan yaşamıyorum. Takıldığım, görüştüğüm ve flört ettiğim insan var tabii ki. Kendi başımayım, sadece insanları tanımaya çalışıyorum olay bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.

