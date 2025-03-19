ABD'de dolar hakimiyetini artıracak stablecoin yasasında sona geliniyor - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'de dolar hakimiyetini artıracak stablecoin yasasında sona geliniyor

ABD\'de dolar hakimiyetini artıracak stablecoin yasasında sona geliniyor

ABD Başkanı Trump'ın Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi İcra Direktörü Bo Hines, stablecoin mevzuatının iki ay içinde Başkan'ın onayına sunulabileceğini açıkladı. GENIUS Yasası ile ABD doları, kripto dünyasındaki hakimiyetini güçlendirmeyi hedefliyor.

19.03.2025 09:55
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ABD kripto dünyasında önemli bir adıma hazırlanıyor. Başkan Trump'ın Dijital Varlıklar Danışmanı Bo Hines, stablecoin düzenlemelerinin önümüzdeki iki ay içinde yasalaşabileceğini duyurdu. İki partinin de desteklediği GENIUS Yasası, ABD dolarının dijital dünyada hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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ABD Başkanı Trump'ın kripto dünyasında önemli bir rolü bulunan danışmanı Bo Hines, stablecoin düzenlemelerinin yakın zamanda yasalaşabileceğini açıkladı. Hines, yaptığı konuşmada, stablecoin mevzuatının "önümüzdeki iki ay içinde" Donald Trump'ın onayına sunulabileceğini belirtti.

Senato Bankacılık Komitesi'nin geçtiğimiz hafta GENIUS Yasası'nı iki partili bir şekilde onaylaması, sürecin hızlanmasına katkı sağladı. GENIUS (ABD Stablecoinleri için Ulusal İnovasyonu Yönlendirme ve Kurma) Yasası, stablecoin ihraççıları için teminatlandırma kuralları oluşturuyor ve Kara Para Aklamayı Önleme yasalarına tam uyum gerektiriyor.

Hines, oylamanın Senato Bankacılık Komitesi'nden güçlü bir iki partili destekle geçmesine dikkat çekerek, "Bunu görmek harikaydı." dedi. Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi'nin icra direktörü Hines, "Bence koridorun diğer tarafındaki meslektaşlarımız da ABD'nin bu alandaki hakimiyetinin öneminin farkındalar ve burada bizimle birlikte çalışmaya istekliler. Bu konuda gerçekten heyecan verici olan da bu." ifadelerini kullandı.

Washington DC'de her iki partiden insanların bir araya gelebildiği konuların sınırlı olduğunu belirten Hines, kripto para düzenlemelerinin bu nadir konulardan biri olduğunu vurguladı. Piyasanın şu anda bu tasarının "ABD ekonomisi için ABD doları hakimiyeti, ödeme sistemleri ve finansal piyasaların gidişatını değiştirme açısından neler yapabileceğini" hafife aldığını da sözlerine ekledi.

Dolaşımdaki 230 milyar dolar değerindeki stablecoin büyük çoğunluğunu ABD doları oluşturuyor. Bu durum, doların kripto para hesaplarını finanse etmek ve yurtdışına para transferi yapmak için tercih edilen para birimi olmaya devam ettiğini gösteriyor. Sektör uzmanları stablecoinlerin çoklu para birimi haline geldikçe bu durumun değişebileceğini düşünse de şimdilik dijital dolarlar açık ara öndeki konumunu koruyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin doların küresel rezerv para birimi statüsünü korumak için stablecoinleri kullanacağını açıklamıştı. Bessent, 7 Mart'ta Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Stablecoin rejimi üzerinde çok düşüneceğiz ve Başkan Trump'ın da belirttiği gibi, ABD dolarını dünyadaki baskın rezerv para birimi olarak tutacağız ve bunu yapmak için stablecoinleri kullanacağız." demişti.

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