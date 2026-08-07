ABD kripto düzenlemesinde Avrupa modeline yöneliyor - Son Dakika
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ABD kripto düzenlemesinde Avrupa modeline yöneliyor

ABD kripto düzenlemesinde Avrupa modeline yöneliyor
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Avrupa Birliği'nin kapsamlı kripto düzenlemesi MiCA'da geçiş dönemi 1 Temmuz 2026'da sona erdi ve çerçeve tam anlamıyla yürürlüğe girdi. Uzmanlara göre parçalı bir düzenleme yapısına sahip ABD, yaklaşık bir yıl sonra aynı modele yöneliyor.

Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA), Avrupa'da 2023'te hazırlandı ve 2024'ten itibaren aşamalı olarak uygulanmaya başladı. 1 Temmuz 2026 itibarıyla firmaların eski ulusal kurallarla faaliyet göstermesine izin veren geçiş penceresi, herhangi bir uzatma olmadan kapandı. Artık Avrupa'da müşteriye hizmet vermek isteyen kripto şirketlerinin tam yetki alması ya da faaliyetini durdurması gerekiyor. Dijital varlıklar alanında yönetişim ve risk uzmanı Maria Golenkov'a göre Avrupa finansal düzenlemede çoğu zaman önce hareket ediyor, ABD ise benzer adımları daha sonra atıyor.

ABD'de düzenleme yetkisi şu anda birden çok kuruma dağılmış durumda. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Mali Suçları Soruşturma Ağı (FinCEN) ve eyalet düzeyindeki kurallar ayrı ayrı işliyor. ABD yıllarca kripto şirketlerini dava yoluyla denetlemeye çalıştı. Bu tablo Eylül 2025'te SEC ve CFTC'nin, kayıtlı borsalarda bazı spot kripto ürünlerinin işlem görebileceğini açıklamasıyla değişmeye başladı. İki kurum Mart 2026'da hangi kripto varlıkların menkul kıymet sayıldığına ve stablecoinlerin düzenleyici çerçevede hangi konuma yerleştirildiğine dair ortak bir rehber yayımladı. Ancak Golenkov, bu rehberin henüz bağlayıcı bir düzenleme olmadığını ve hazırlanacak nihai düzenlemenin büyük ölçüde MiCA'ya benzeyeceğini savunuyor.

VARLIK AYRIŞTIRMASI VE GERÇEK ZAMANLI DENETİM ZORUNLU

MiCA kapsamında saklama, danışmanlık veya borsa gibi kripto hizmeti sunan şirketlerin lisans alması ve bir düzenleyici tarafından denetlenmesi gerekiyor. Müşteri varlıkları ayrıştırılıyor, bağımsız biçimde denetleniyor ve gerçek zamanlı izleniyor. Sermaye ve şeffaflık yükümlülükleri uygulanıyor, riskler müşterilere sade bir dille anlatılıyor. Golenkov, bu tür kontroller olmadan yaşananların ağır olduğunu belirtti. Uzmana göre Galois Capital, yetkili bir saklama kuruluşu olmayan FTX'te tuttuğu varlıkların yüzde 50'sini kaybetti. Binance ise 2023'te müşteri varlıklarının ayrıştırılması ve risk açıklamalarıyla ilgili ihlaller nedeniyle SEC ve CFTC'nin yaptırım süreçleriyle karşılaştı.

OPERASYONEL RİSK ARTIK YATIRIM RİSKİNİN PARÇASI

ZX Squared Capital'ın kurucu ortağı Felix Xu, dijital varlıklarda operasyonel riskin ikincil bir mesele olmadığını, yatırım riskinin doğrudan bir parçası olduğunu vurguladı. Xu, tek bir kişinin aynı işlemi tek başına başlatmaması, onaylamaması ve sonuçlandıramaması gerektiğini söyledi. Cüzdan yetkilerinin role, işlem büyüklüğüne ve onaylı adreslere göre sınırlanması, saklama, işlem, değerleme ve mutabakat işlevlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini belirtti. Fidelity'nin kurumsal yatırımcılarla yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 58'i portföylerinde dijital varlıklara zaten pay ayırıyor, ancak saklama güvenliği ve düzenleyici belirsizlik en büyük endişeler olmayı sürdürüyor.

Golenkov, bu düzenleyici çerçevelerin oluşturulmasının zaman aldığını, ekiplerin çoğu zaman gereken süreyi iki veya üç kat daha kısa tahmin ettiğini aktardı. Uzmana göre düzenleyiciler yönlerini belli etti. Avrupa bu modeli kurdu, ABD de aynı yapıyı inşa ediyor. Erken başlayan firmalar öne geçerken, düzenleyici adımların atılmasını bekleyen firmaların sonradan uyum sağlamak için çok daha uzun süre harcadığı belirtiliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD kripto düzenlemesinde Avrupa modeline yöneliyor - Son Dakika

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