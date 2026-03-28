ABD kripto para vergi taslağını yayımladı

"Digital Asset PARITY Act" adıyla duyurulan taslak, Temsilciler Max Miller ve Steven Horsford tarafından hazırlandı. Teklife göre bir stablecoinin fiyatı 1 dolara göre yüzde 1'den fazla sapmıyorsa ilgili varlıklar sermaye kazancı hesabı dışında tutuluyor. Dolar çıpalı stablecoinlerin edinim maliyetlerine işlem giderleri eklenemiyor.

Taslak ayrıca 200 doların altındaki stablecoin işlemlerine de minimum muafiyeti getiriyor. Bu eşiğin altındaki işlemler vergi ve raporlama yükümlülüğü doğurmuyor. Yıllık toplam muafiyet tavanı henüz belirlenmemiş.

Kripto varlık borç verme, staking ve pasif doğrulayıcı hizmetlerinden elde edilen gelirler mevcut piyasa değeri üzerinden brüt gelir sayılıyor. Teklif, sektör paydaşlarının ve kamuoyunun görüşüne açık bir tartışma taslağı olarak sunuldu. Teklif henüz Kongre'ye sevk edilmedi.

KRİPTO SEKTÖRÜNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Kripto para savunuculuk kuruluşu Digital Chamber'ın CEO'su Cody Carbone, taslağı olumlu karşıladı. Carbone, "Dijital varlık vergi netliğine ihtiyacımız var, aksi takdirde faaliyetler hiçbir zaman tam olarak yurt içine taşınamaz." ifadesini kullandı.

Bitcoin savunucuları ise tasarının yalnızca stablecoinler için de minimum muafiyeti öngördüğünü, Bitcoin'in kapsam dışı bırakıldığını vurguladı. Bitcoin Bond Company CEO'su Pierre Rochard, taslağın "yanlış bir yön" olduğunu belirtti. Rochard, "De minimis muafiyeti Bitcoin'e tanınmalı. Stablecoinler ne merkeziyetsiz ne de izinsiz. Bunlar gerçek para değil." dedi.

Tartışma yalnızca PARITY Act'e özgü değil. Kripto piyasa yapısını düzenleyecek CLARITY tasarısı da Bitcoin için de minimum vergi muafiyeti içermiyor.